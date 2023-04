Baskets im Final4 Die Reise geht nach Malaga

Einige Bonner Fans hatten ganz offensichtlich mal wieder eine richtig gute Nase. Noch am Dienstagabend in der Halle, nur wenige Minuten, nachdem die Telekom Baskets Bonn durch einen 83:77-Sieg gegen SIG Strasbourg erstmals in der Clubgeschichte den emotionalen Einzug ins Final4 der Basketball Champions League (BCL) geschafft hatten, buchten die ersten Magenta-Anhänger bereits ihre Flüge nach Südspanien – obwohl der Austragungsort für das Finalturnier noch gar nicht feststand. „Es gab wohl sehr preiswerte Flüge nach Malaga“, berichtet Baskets-Sportmanager Savo Milovic. „Und bevor die weg sind, haben unsere Fans gleich zugeschlagen.“