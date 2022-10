Enges Spiel gegen Alba Berlin : Gala von Shorts reicht den Telekom Baskets nicht

Berlin Die Telekom Baskets Bonn verlieren im BBL-Pokal 95:98 bei Alba Berlin. Spielmacher TJ Shorts erzielt 36 Punkte, verfehlt aber den letzten Wurf.

Ein großer Kampf, ein überragender TJ Shorts – doch am Ende sollte es nicht reichen: die Telekom Baskets Bonn sind wieder in der ersten Runde des BBL-Pokals ausgeschieden. Auch im dritten Anlauf in drei Jahren verloren die Baskets bei Alba Berlin denkbar knapp mit 95:98 (27:24, 22:21, 20:30, 26:23).