Corona-Regeln : Baskets-Tickets fürs Oldenburg-Spiel bleiben gültig

Es dürfen Fans in die Halle. Nach aktuellem Stand dürfen wohl etwa 2800 Zuschauer die Baskets gegen Oldenburg unterstützen. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Noch gibt es keine differenzierte NRW-Regelung, aber wer ein Ticket für das Spiel der Telekom Baskets gegen Oldenburg gekauft hat, kommt auch in die Halle. Knapp 3000 Fans könnten so die Partie sehen, möglicherweise gibt es am Samstag aber auch noch weitere Tickets

So richtig eindeutig war die Marschroute des Landes NRW auch am Freitagnachmittag noch nicht. Und so begaben sich die Telekom Baskets einfach auf die sichere Seite. Sprich: Sie handhaben Ticketverkauf und Zuschauerzahlen vor dem Hintergrund der bundesweit neuen Verordnungen eher konservativ. Das heißt: Die bisher verkauften Tickets des Tabellenzweitenfür die Partie gegen Tabellenschlusslicht Oldenburg behalten ihre Gültigkeit. „Bisher haben wir nichts Offizielles“, sagt Baskets-Medienchef Michael Mager. „Wir müssen uns selber zusammensuchen, was uns betrifft.“

Da es aber auch am Freitagnachmittag noch nichts Offizielles gab, fragte man sich auf dem Hardtberg: „Gilt, da es offiziell keine neue gibt, die alte Verordnung? Und am Samstag, also dem Spieltag, dann womöglich doch die Neue?“ Die bundesweiten Regelungen geben vor, dass die Stadien und Hallen nur noch zu 30 bis 50 Prozent ausgelastet werden dürfen – maximal 15 000 Fans dürfen in Stadien und 5000 in Hallen. Bayern etwa hat die Zuschauer am Freitag komplett von Sportveranstaltungen ausgeschlossen.

Gegenwärtig sind 3800 Tickets für das Spiel gegen Oldenburg (Samstag, 20.30 Uhr) verkauft, davon sind etwa 1500 bis 1600 Dauerkarten. „Es bleiben immer einige Zuschauer trotz Tickets weg, damit wären wir dann bei um die 30 Prozent Auslastung der Zuschauerkapazität.“ Sollte jetzt aber doch noch die Ansage „50 Prozent“ kommen, oder gar die alte Regelung bestehen bleiben, nach der die Baskets bis zu 5500 Karten verkaufen durften, würden sie den am Dienstag gestoppten Ticketverkauf noch einmal öffnen. „Wir halten unsere Fans auf dem Laufenden“, so Mager.

„Sollte sich herausstellen, dass doch 5500 Zuschauer in den Telekom Dome dürfen, wäre das natürlich bitter, denn dann hätten wir vier Tage Zeit verloren, in denen wir sicher noch einige Karten für dieses Spiel hätten verkaufen können“, sagt Mager.