Baskets international Die Traurigkeit der Baskets ist verflogen

Bonn · Nach der bitteren Final-Niederlage in Singapur gab’s zwei freie Tage, am Sonntag starten die Baskets in die Bundeliga-Saison. Von der Asientour wollen Trainer Roel Moors und sein Team die positiven Aspekte mit nach Vechta nehmen

28.09.2023, 18:05 Uhr

Die Telekom Baskets begeisterten die Fans in Singapur. Hier schießt Till Pape Selfies mit einigen Zuschauern im Singapore Indoor Stadium. Foto: BCL/Mikus Klavins

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport

