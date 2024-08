Janne Müller ist Europameister Ein Champion für die Telekom Baskets

Die Begrüßung fiel standesgemäß aus: „Champ, Champ, Champ!“ Aber der Champ war müde. Nach sechsstündiger Reise kam Janne Müller in Rogla an. Der Youngster der Telekom Baskets reiste mit Verspätung ins Trainingslager in Slowenien und das hatte einen guten Grund. Den besten. Er war am Vorabend mit der deutschen U18-Nationalmannschaft Europameister geworden. Im finnischen Tampere hatte das Team von Bundestrainer Alan Ibrahimagic Serbien im Finale mit 93:83 (33:19, 18:26, 16:13, 26:25) geschlagen und sich den Titel gesichert.