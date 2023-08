Öffentliches Training der Baskets Ein erstes Probeschauen für die Fans

Noch nicht auf dem Feld, aber zumindest schon in der Halle ist Ike Udanoh. Ganz in Schwarz gekleidet und mit umgedrehtem Baseballcap auf dem Kopf schaut der erst am Mittag verkündete Zugang seinen neuen Kollegen zu – und macht gleich mal bei den Straf-Liegestützen für das Verliererteam im internen Wurfduell mit. Der Mann, den er in den kommenden drei Monaten ersetzen soll, sitzt indes auf dem Fahrradergometer und absolviert Bewegungsübungen für sein lädiertes linkes Knie. Das Innenband sei bei Center Thomas Kennedy angerissen, erklärt Physio Bogdan Suciu, fügt aber an: „Wir sind zuversichtlich, dass er in sechs Wochen wieder zurück ist.“ Bis dahin will das Team topfit sein – und seine Fans noch mehr begeistern.