Baskets verlieren in Riga Ein letztes Viertel zum Gruseln

Coach Roel Moors, für den es sein 50. Spiel als Trainer in der Champions League war, schickte seine aus den jüngsten Spielen bewährte Starting Five aufs Parkett. Was er von der zunächst zu sehen bekam, dürfte den Belgier aber alles andere als erfreut haben. Denn die Bonner begannen mehr als nervös, leisteten sich zahlreiche Fehler in Offensive wie Defensive, hatten allein fünf Ballverluste in den ersten fünf Minuten. Riga zog schnell auf 9:3 davon, erst danach fanden die Gäste ihre Zielgenauigkeit. Phlandrous Fleming und Bode Hume per Dreier verkürzten, danach fünf Punkte Angelo Allegri und ein Dreier von Rivaldo Soares und Bonn führte erstmals in dieser Partie (17:16, 8. Min.).