Hallensprecher Andreas Wirtz „Ein Traum geht in Erfüllung: Finale im Telekom Dome“

Dass die Fans bei den Heimspielen eine extrem große Rolle spielen, davon ist Wirtz überzeugt: „Das sieht man die ganze Saison schon. Wir haben noch kein Heimspiel in der Bundesliga verloren. Und ich glaube, dass die Fans in den engen, in den entscheidenden Phasen schon Einfluss nehmen und das Team pushen können. Und das ist extrem wichtig, gerade auch in dieser Finalserie. Wir müssen unseren Heimvorteil, den wir uns erarbeitet haben, nutzen.“ Sollte er recht behalten, dürfen Klub und Fans demnächst am Alten Rathaus den neuen deutschen Meister feiern.