Sieg kurbelt Ticketverkauf an : Eine kleine Euphorie bei den Bonner Baskets

Freudensprung: Baskets-Matchwinner Parker Jackson-Cartwright (links) feiert mit Saulius Kulvietis. Foto: imago images/camera4+/Tilo Wiedensohler via www.imago-images.de

Bonn Das Team um den Wirbelwind Parker Jackson-Cartwright hatte beim 88:86-Überraschungserfolg einige Herzen im Sturm erobert. Die Begeisterung war so groß, dass in der Baskets-Geschäftsstelle am Freitag die Telefone nonstop klingelten. Viele Fans waren schon nervös, weil sie ihre Dauerkarten noch nicht erhalten haben.