Einzelkritik : Einzelkritik: Die Baskets gegen Chemnitz

Bonn Zehnter Sieg im elften Spiel, Platz eins souverän verteidigt, starke Chemnitzer mit 80:73 niedergerungen. Die Telekom Baskets Bonn steuern weiter auf Höhenflug. Gegen die Niners war dafür vor allem ein Mann verantwortlich.

Am Ende war es eine One-Man-Show. Was TJ Shorts II gegen die Niners Chemnitz auf das Parkett im Telekom Dome zauberte, war schon vom Feinsten. 38 Punkte erzielte der kleine Guard der Bonner beim 80:73-Sieg gegen den (bis dato) Tabellenfünften. Saisonrekord in der Basketball-Bundesliga (BBL). Und einer der besten Werte in der Geschichte der Baskets.