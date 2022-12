Einzelkritik : Einzelkritik: Die Baskets gegen den FC Bayern

Bonn Mit einem überzeugenden 78:68-Erfolg gegen den FC Bayern haben die Telekom Baskets die Tabellenspitze in der Basketball-Bundesliga zurückerobert. Basis des Erfolgs war eine überragende Defensivleistung des Bonner Kollektivs.

3:2 führte der FC Bayern in dieser Partie. Das war in der ersten Minute. Dann eroberte TJ Shorts per Dreier die Führung zurück - und die Baskets gaben sie bis zum Spielende nicht mehr her. Ein souveräner 78:68-Sieg im Spitzenspiel brachte der Mannschaft von Cheftrainer Tuomas Iisalo die Tabellenführung zurück.