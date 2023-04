Bonn Entscheidendes Spiel für die Telekom Baskets

Baskets-Historie

Wichtig, wichtiger, am wichtigsten: Man könne sich darauf einigen, dass das Match gegen Straßburg „ein sehr wichtiges Spiel in der Clubgeschichte ist“, sagt Wolfgang Wiedlich, ob es „das wichtigste“ sei, darüber gingen die Meinungen basketsintern auseinander. Wäre zum Beispiel das 5. Spiel in einer nationalen Finalserie bedeutungsloser? Der Baskets-Präsident meint, dass durch die häufige Umbenennung und Gründung neuer europäischer Wettbewerbe „die Unübersichtlichkeit gewachsen ist. Der Saporta-Cup war zum Beispiel vor 20 Jahren zweifelsfrei der sportlich zweithöchste Wettbewerb, in dem wir zwei Mal – 2001 und 2002 – das Viertelfinale erreichten.“ Und vor sechs Jahren (2017) standen die Baskets im Halbfinale gegen JSF Nanterre, „allerdings nur im Fiba Europe Cup“. Sollten Iisalo & Co jedoch das Final Four der Champions League erreichen, „steht danach zweifelsfrei das international bisher wichtigstes Spiel in der Baskets-Geschichte an“. ga