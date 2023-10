Eskalation im Nahost-Konflikt Basketball Champions League: Baskets-Saisonstart gegen Holon verschoben

Die Situation ist ungewiss, an Sport ist nicht zu denken. Aufgrund der aktuellen Lage in Israel hat die Basketball Champions League die ersten Spiele der israelischen Teilnehmer am Wettbewerb bis auf Weiteres abgesagt. Davon betroffen sind auch die Telekom Baskets Bonn, die am kommenden Mittwoch Hapoel Holon im Telekom Dome hätten empfangen sollen. Auch das Spiel zwischen Hapoel Jerusalem und Benfica Lissabon findet zunächst nicht statt.