Champions League Gegner für die Telekom Baskets stehen fest

Galatasaray Istanbul: Ein Traditionsverein mit großer und enthusiastischer Anhängerschaft. Die Baskets treffen dabei erstmals in ihrer Geschichte auf den fünfmaligen türkischen Meister, dreifachen türkischen Pokalsieger und Eurocup-Champion von 2016. In den Play-Ins setzte sich das Team in nur zwei Spielen deutlich gegen POAK Saloniki durch. Die Türken bringen drei in der Bundesliga recht bekannte Akteure mit: Den ehemaligen Berliner und Ulmer Nationalspieler Ismet Akpinar, Jonah Radebaugh, der auf seine Ex-Team Ludwigsburg trifft, Klemen Prepelic, ein Scharfschütze, der schon für die EWE Baskets Oldenburg (2015/16) aktiv war sowie Corey Walden, der von 2021 bis 2023 für den FC Bayern München auf dem Parkett stand. Rückspiel in Istanbul: 5. März, 18 Uhr.