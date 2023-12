Nach der Champions League und vor der Bundesliga Fader Beigeschmack trotz Einzug in die nächste Runde

Doch dann kam die Schlussphase, in der sich in beiden Begegnungen die Ereignisse überschlugen. 7,3 Sekunden vor dem Ende verwarfen die Türken beim Stand von 73:74 die letzte Chance auf den Sieg, doch ein Foul unter dem Korb brachte Jonathan Hamilton noch einmal an die Freiwurflinie. Der Mann aus Trinidad and Tobago verwandelte beide Bonuswürfe und sicherte den Gästen so doch noch den 75:74-Erfolg und die Hoffnung auf das Weiterkommen.