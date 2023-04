Final Four der Champions League Telekom Baskets Bonn spielen im Halbfinale gegen Málaga

Die Telekom Baskets Bonn spielen im Halbfinale der Final Four der Champions League gegen Unicaja Málaga. Das ergab die Auslosung am Freitag. Im zweiten Halbfinale treffen Lenovo Teneriffa und Hapoel Jerusalem aufeinander. Das Final Four findet Mitte Mai in Málaga statt. Die Halbfinalspiele sind für den 12. Mai angesetzt, das Finale steigt zwei Tage später am 14. Mai.