Basketball-Bundesliga : Finale der Baskets-Auswärtsserie an der Ostsee

Zufriedene Mienen: Leon Kratzer (links) und Karsten Tadda freuen sich über den Sieg beim FC Bayern München.

Bonn Nach kurzem Zwischenstopp in Bonn schließen die Telekom Baskets ihre Fünf-Auswärtsspiele-Tour mit der Partie beim Aufsteiger Rostock Seawolves ab

Im Grunde hätten die Telekom Baskets noch gemütlich über die Ostsee zur nächsten und abschließenden Partie ihrer großen Auswärts-Tour nach Rostock schippern können. Aber, so gab Tuomas Iisalo zu, „wir sind alle froh, dass wir jetzt alle zwei Nächte in unseren eigenen Betten schlafen können.“ Und deshalb stiegen die Bonner am Tag nach dem wichtigen 86:79-Sieg bei Rytas Vilnius in den Flieger gen Heimat. Am Samstag geht es dann per Bus zu Partie beim Aufsteiger (Sonntag, 15 Uhr). Es ist das letzte von fünf Auswärtsspielen in Folge.

Die beiden letzten waren dicke Brocken, die die Baskets nach ähnlichem Prinzip aus dem Weg räumten: Mit einem Raketenstart überrumpelten sie sowohl München als auch Vilnius, dann fingen sich die Gegner und schafften ein Comeback, auf das die Baskets aber gewinnbringende Antworten fanden. Gegen München bedeutete das einen Schritt in Richtung Top-Platzierung und -Ausgangslage für die Playoffs, in Vilnius stellte die Iisalo-Mannschaft einen Fuß in die Viertelfinaltür der Champions League.

Nach zwei derart wichtigen Spielen ist Rostock dann eher Tagesgeschäft, Iisalo würde das allerdings nicht so sehen. „Es gehört zu unseren Stärken, dass wir alle Spiele gleich focussiert angehen und uns auf alle Gegner gleich gewissenhaft vorbereiten. Deshalb fällt es uns auch nicht schwer, nach München und Vilnius weiter die Spannung zu halten. Man darf nie vergessen, dass vergangene Spiele für das nächste nicht viel bringen. Es beginnt immer bei Null.“

Das Hinspiel gegen die Seawolves gewannen die Baskets sehr deutlich mit 99:71, in der Partie des Tabellenzweiten gegen den Zehnten ist klar, wer der Favorit ist. Doch die Rostocker, die stark in die Saison gestartet waren, haben sich aus einem zwischenzeitlichen Tief wieder herausgespielt. Bei der Niederlage zuletzt gegen Oldenburg fehlte Spielmacher JeQuan Lewis mit einer Knöchelverletzung. Er ist ein wichtiger Faktor im Team der Seewölfe und auf ihrer Homepage kündigen sie an, dass mit seiner Rückkehr zu rechnen ist.

„Sie haben viel BBL-Qualität und Firepower. Und zuletzt hatten sie einen positiven Lauf“, sagt Iisalo. „Dass wir jetzt zum zweiten mal gegen sie spielen, macht die Vorbereitung etwas klarer.“ Einer der Rostocker Vorteile ist die Tatsache, dass sie mit einem verstärkten Aufstiegskader in die Saison gestartet sind, also Kontinuität in ihrem Spiel haben. „Dazu passen die Verstärkungen Lewis., der Shooter Derrick Alston junior und Center Selom Mawugbe“, sagt Iisalo.

Schon vor der nächsten Reise an die Ostsee zieht der Finne eine kleine Zwischenbilanz. Keine rein sportliche. „Die kombinierte Auswärtsfahrt war lang, aber eine gute Idee und super organisiert von unseren Sportmanagern Savo Milovic und Daniel Seffern.“ Iisalo ist das Zusammenarbeiten aller im Verein wichtig, das sagt er immer wieder. „Wir schaffen das nicht alleine, nichts ist selbstverständlich“, hatte er zuletzt betont. Und genau dieses Ineinandergreifen aller Rädchen meint der Ausnahmetrainer. „Schließlich muss das alles auch bezahlt werden. Aber dass es bezahlt wird und uns so Reisestress erspart wird, das registrieren die Spieler. Sie sehen, dass alle gemeinsam für den Erfolg arbeiten.“

Vorausgegangen war der Reiseplanung auch ein Gespräch mit den Kapitänen Kartsen Tadda und Mike Kessens. „Ich habe gesagt, wie ich mir das vorstelle und wir haben die beiden gefragt, was sie von der Kombi-Tour halten. Es war ein guter Plan, der ist nicht nur auf dem Feld wichtig.“

Nun heißt es nach der langen Reise also: Kurze Vorbereitung. Und immer wieder die Balance zu finden zwischen Belastung und der notwendigen Regeneration. In Vilnius waren die Spielzeiten nicht ganz so gleichmäßig verteilt wie sonst, zum Schluss hatten TJ Shorts, Tadda, Tyson Ward und Finn Delany dann doch reichlich Minuten auf dem Tacho. Entsprechend wirkten zumindest Shorts und Tadda ein bisschen ausgelaugt.