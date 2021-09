Fragen und Antworten : Was Sie zum Start der neuen BBL-Saison wissen müssen

Spielmacher Jaleen Smith ist von den Riesen Ludwigsburg zu Meister Alba Berlin gewechselt. Foto: imago images/PanoramiC/Kevin Domas via www.imago-images.de

Bonn Mit dem Gastspiel der Telekom Baskets beim amtierenden Meister Alba Berlin startet am Donnerstag die 56. Saison der Basketball-Bundesliga. Die wichtigsten Neuerungen und Entwicklungen in der Liga im Überblick.

Wer sind die Titelfavoriten?

Ganz klar: Alba Berlin und der FC Bayern. Der aktuelle Meister und der Ligakrösus stehen über dem Rest der Liga, ein direktes Duell im Playoff-Finale wäre alles andere als eine Überraschung. Bei den Berlinern gab es im Sommer allerdings eine bedeutende Veränderung: Erfolgscoach Aito Garcia Reneses hat den Club nach drei Titeln (zwei Meisterschaften und ein Pokalsieg) verlassen, Nachfolger des 74-jährigen Spaniers ist sein bisheriger Assistent und Landsmann Israel Gonzalez. Der muss unter anderem auf Nationalspieler Niels Giffey (Kaunas) verzichten, hat mit Jaleen Smith (Ludwigsburg) aber den wertvollsten Spieler der vergangenen BBL-Saison neu im Team. Die Münchner um Trainer Andrea Trinchieri haben sich mit Andreas Obst (Ulm), Marvin Ogunsipe (Hamburg) und Gavin Schilling (Braunschweig) im deutschen Kaderteil gut verstärkt.

Welche Teams sind Kandidaten für einen Playoff-Platz?

Das Rennen um die Plätze für die Endrunden-Teilnahme wird seit Jahren immer enger. Bei Ludwigsburg, Oldenburg, Ulm und Bamberg wäre alles andere als die nötige Platzierung unter den Top Acht eine Enttäuschung. Erfüllt das Quartett die Erwartungen, bleiben angesichts der sicheren Playoff-Teams Berlin und München noch zwei weitere Plätze. Um die kämpfen unter anderem die Baskets, Hamburg, Bayreuth oder Chemnitz. Bei den in der Vorsaison erneut starken Crailsheimern ist die Frage, ob der neue Trainer Sebastian Gleim den Erfolgsweg seines Vorgängers Tuomas Iisalo fortführen kann.

Welche Mannschaft ist neu in der Liga?

Mit den Academics Heidelberg ist nur ein Team aus der ProA in die Bundesliga aufgestiegen. Der zweite sportliche Aufsteiger, die Bayer Giants Leverkusen, verzichteten auf einen Lizenzantrag und ermöglichten dem BBL-Absteiger Giessen 46ers so, per Wildcard die Klasse zu halten. Die Heidelberger um Coach Frenki Ignjatovic haben den Kern des Aufstiegsteams gehalten und punktuell verstärkt. Das Ziel der Mannschaft aus dem Südwesten ist der Klassenerhalt – mehr wäre eine große Überraschung.

Wie sieht der Rahmenterminplan aus?

Die BBL-Hinrunde endet am Wochenende 14.-16. Januar 2022, die Hauptrunde am 1. Mai. Fünf Tage später beginnt das Playoff-Viertelfinale, der neue deutsche Meister steht am 19. Juni fest. Zweimal legt die Liga wegen Länderspielen eine Pause ein: zunächst im November (22.-30.) und im Februar rund um Karneval (21.2.-1.3.). Das Pokal-Achtelfinale wird am 2./3. Oktober ausgespielt (die Baskets sind erneut zu Gast in Berlin), das Viertelfinale am 13./14. November. Das Top Four findet am 19./20. Februar statt.

Wo sind die Spiele live zu sehen?

Wie gewohnt überträgt die Deutsche Telekom über die Plattform MagentaSport alle Bundesligapartien inklusive der Playoffs im Stream. Zusätzlich zeigt Sport1 im Laufe der Saison bis zu 47 Spiele, dabei in der Regel eine Begegnung am Sonntagnachmittag um 15 Uhr. In den Playoffs werden bis zu 13 Spiele übertragen und definitiv Spiel drei der Finalserie sowie das mögliche vierte oder fünfte Duell.

Welche Spiele sollten Fans nicht verpassen?

Unter anderem natürlich die beiden Begegnungen von Alba und dem FC Bayern. In der Liga treffen beide Teams erstmals am 12. Dezember in der Hauptstadt aufeinander, das Rückspiel ist für den 20. März 2022 terminiert. Neben dem Auftaktspiel in Berlin sind aus Bonner Sicht auch die Duelle mit Iisalos Ex-Team Crailsheim hervorzuheben: Am ersten Spieltag des neuen Jahres (2. Januar) sind die Baskets zu Gast bei den Merlins, das Rückspiel steigt am Wochenende vom 4. bis 6. März. Ein Karnevalsspiel wird es Stand jetzt in dieser Spielzeit nicht geben, da die BBL an jenem Wochenende Ende Februar pausiert.

Welche Teams sind in den internationalen Wettbewerben vertreten?