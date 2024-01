Niederlage der Telekom Baskets Bonn Zwei entscheidende Gründe, warum Chemnitz den Sieg holte

Bonn · Die Telekom Baskets zeigen sich bei der Niederlage gegen die Niners Chemnitz in der Defensive verbessert, dafür hakte die sonst so zuverlässige Offensive. Am Ende machten zwei Gründe den Unterschied aus.

14.01.2024 , 12:36 Uhr

Der Einsatz stimmte: Glynn Watson erobert am Boden den Ball und sucht eine Anspielstation. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Von Tanja Schneider Redakteurin Sport

Glynn Watson überlegte für den Bruchteil einer Sekunde, stoppte ab - und warf. Mehr als 6000 Augenpaare verfolgten die Flugkurve des Balles. Ein kollektiver Seufzer quittierte den Sprung der Kugel auf den Ring. Das Momentum war nach einer kleinen Aufholjagd auf Seiten der Telekom Baskets gewesen, doch der Spitzenreiter aus Chemnitz erholte sich schnell von dem Wackler und spielte die Partie in der Schlussminute souverän auf sein Konto.