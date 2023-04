Kommentar zum Erfolg der Telekom Baskets Bonn Ein Erlebnis für alle

Bonn ist in aller Munde. Die Telekom Baskets schreiben gerade die Cinderella Story des europäischen Basketballs. Experten singen in den höchsten Tönen Lobeshymnen auf Tuomas Iisalo und seine Mannschaft. Der Trainer gilt in Bundesliga und Champions League als aussichtsreicher Kandidat für die Wahl zum besten Trainer, TJ Shorts hat mindestens ebenso gute Chancen, in beiden Wettbewerben zum MVP, dem wertvollsten Spieler, gewählt zu werden. Dennoch ist es gerade die Teamleistung, die nicht nur Bonner Basketball-Fans begeistert. Die Art, wie diese Mannschaft über den Glauben an sich selbst, ihre harte Arbeit – man sagt, jedes Iisalo-Training sei härter als die Spiele – zu Erfolgen macht, ist mitreißend, die Halle inzwischen stets ausverkauft. Bonn will die Baskets sehen.