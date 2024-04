Kommentar zum Europa-Aus der Telekom Baskets Baskets müssen aus der Niederlage eine wertvolle Erfahrung machen

Europareise beendet. Der Titelverteidiger ist raus. Das ist die bittere Erkenntnis nach einer Partie, in der die Telekom Baskets nicht alles richtig gemacht, aber aufopferungsvoll gekämpft haben – wie noch nie in der laufenden Saison. Belohnt wurden sie dafür am Ende nicht. Jedenfalls nicht mit dem Sieg, der die Teilnahme am Finalturnier in Belgrad bedeutet hätte.