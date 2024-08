Poppelsdorf und Panorama GA-Stadtrundfahrt mit den Baskets in Bonn

Die Aufgabenstellung war klar: Der Baskets-Aufkleber musste nach ganz oben. Eine Angelegenheit für Lars Thiemann, den längsten im Team. Also sprang der 2,11-Meter-Center so hoch er konnte und pappte das neue Logo der Telekom Baskets mit ausgestrecktem Arm auf die Straßenlaterne an der Poppelsdorfer Allee.