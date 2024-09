Baskets in Europa „Gefühlt eine gewonnene Meisterschaft“

Eine Prognose in der sehr ausgeglichenen Gruppe E, in der die Baskets an den Start gehen, fällt deshalb schwer. Zum Auftakt geht es für die Bonner bereits am 1. Oktober nach Lettland zu VEF Riga. „Es wäre sehr wichtig für uns, wenn wir dort mit einem Sieg starten“, sagte Moors. Riga ist der Top-Club in Lettland, hat zuletzt sechsmal in Folge die Meisterschaft in dem Balten-Staat gewonnen. Vergangene Saison ging VEF als Dritter in die Playoffs, gewann dann das Finale mit 4:1 Siegen gegen Rigas Zelli.