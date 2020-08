Streit um Kündigung vor Gericht : Saibou und Telekom Baskets gehen in nächste Instanz

Bonn Nach seiner fristlosen Kündigung haben sich Joshiko Saibou und die Telekom Baskets Bonn am Dienstag vor dem Bonner Amtsgericht getroffen. Geeinigt haben sich die beiden Parteien dabei jedoch nicht.

Der Rechtsstreit zwischen Basketball-Bundesligist Telekom Baskets Bonn und Profi Joshiko Saibou geht in die nächste Runde. Nachdem es bei einem Gütetermin am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht in Bonn zu keiner Einigung kam, gibt es am 11. November (14.00 Uhr) einen sogenannten Kammertermin. Dort wird vermutlich ein Urteil gefällt werden.