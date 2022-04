Heimspiel gegen Giessen : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am 13. April

Bonn Das nächste Heimspiel der Telekom Baskets steht am Mittwoch, 13. April, gegen Gießen an. Für das Spiel verlosen wir 13x2 Karten.

Mit dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Ludwigsburg haben die Telekom Baskets die Tabellenführung verteidigt. Nach dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei den Fraport Skyliners in Frankfurt steht für die Baskets vor Ostern noch das nächste Heimspiel an. Am Mittwoch, 13. April, sind die JobStairs Giessen 46ers zu Gast im Telekom Dome. Für das Heimspiel, das um 20.30 Uhr beginnt, verlost der General-Anzeiger 13x2 Karten. Dazu müssen Sie folgende Gewinnspielfrage beantworten: Javontae Hawkins war Topscorer beim Sieg der Baskets gegen Ludwigsburg. Wie viele Punkte hat er gemacht?