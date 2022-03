Heimspiel gegen Bayreuth : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am 18. März

Bonn Die Telekom Baskets spielen am Freitagabend gegen Bayreuth. Für das Heimspiel verlosen wir 12x2 Karten. Um mitzumachen, müssen Sie nur eine Frage beantworten.

Nach dem Sieg in Hamburg steht für die Telekom Baskets Bonn am Freitagabend, 18. März, das nächste Spiel an. Gegner ist medi Bayreuth. Der General-Anzeiger verlost für das Heimspiel im Telekom Dome, das um 19 Uhr beginnt, 12x2 Karten. Dazu müssen Sie folgende Gewinnspielfrage beantworten: Parker Jackson-Cartwright war Topscorer beim vergangenen Sieg der Baskets gegen Hamburg . Wie viele Punkte hat er gemacht?

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schicken Sie eine Mail mit ihrer Antwort an online@ga.de. Wenn Sie die Lösung nicht direkt wissen, werfen Sie einen Blick in unseren Spielbericht. Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort werden die Karten verlost. Das Gewinnspiel läuft bis Donnerstag, 17 Uhr. Die Gewinner werden anschließend unter der angegebenen Mail benachrichtigt und können die Karten ab Freitagmorgen, 9 Uhr, in der GA-Redaktion in Dransdorf (Justus-von-Liebig-Straße 15, 53121 Bonn) abholen. Eine Sendung auf dem Postweg ist ausgeschlossen.