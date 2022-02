Telekom Baskets gegen HAKRO Merlins Crailsheim : Gewinnen Sie Karten für das Baskets-Spiel am 5. März

Von Rosenmontag bis Freitag verlost der GA 10x2 Karten für das Heimspiel der Telekom Baskets gegen die HAKRO Merlins Crailsheim.

Die Telekom Baskets Bonn treffen in der Basketball-Bundesliga zum ersten Spieltag nach Karneval auf die HAKRO Merlins Crailsheim. Das Heimspiel findet am Samstag, 5. März um 20.30 Uhr im Telekom Dome statt. Wir verlosen 10x2 Tickets. Dazu müssen Sie folgende Gewinnspielfrage beantworten: Im letzten Spiel patzten die Baskets gegen den zu diesem Zeitpunkt Tabellenletzten aus Würzburg . Welche fünf Spieler standen zu Spielbeginn auf dem Platz?

Das Gewinsspiel läuft bis Freitag um 12 Uhr. Zur Teilnahme schicken Sie die richtige Antwort an die Mailadresse online@ga.de. Die Gewinner werden unter der angegebenen Mail benachrichtigt und können die Karten am Freitagnachmittag in der GA-Redaktion in Dransdorf (Justus-von-Liebig-Straße 15, 53121 Bonn) abholen. Eine Sendung auf dem Postweg ist ausgeschlossen.