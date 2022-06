Bundesliga-Halbfinale : Gewinnen Sie Karten für das letzte Playoff-Spiel der Baskets gegen Bayern München

Bonn Innerhalb weniger Minuten nach Abpfiff des vierten Playoff-Spiels der Telekom Baskets Bonn gegen den FC Bayern München waren die Tickets für Spiel fünf bereits ausverkauft. Bei unserem Gewinnspiel haben Sie noch die Chance auf 2x2 Karten für das alles entscheidende Match am Mittwoch, 8. Juni.

„Am Mittwoch fliegt das Hallendach weg!“, kündigten Fans der Telekom Baskets Bonn am Montagabend an. Nach dem 83:80-Sieg gegen den FC Bayern München geht die Playoff-Serie am Mittwochabend in die alles entscheidende Runde. Innerhalb weniger Minuten nach dem Schlusspfiff waren alle Tickets für das Spiel ausverkauft. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, noch Tickets für das Baskets-Spiel am 8. Juni zu gewinnen: Für das Heimspiel, das am Mittwoch um 20.30 Uhr beginnt, verlost der General-Anzeiger 2x2 Karten.