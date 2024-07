Basketball-Bundestrainer wechselt zum FC Bayern Gordon Herbert: Vom Biotop ins Haifischbecken

Der Zeitpunkt? Merkwürdig. Die Darstellung? Ebenso. Und die Umstände? Diskussionswürdig. Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert übernimmt nach den Olympischen Spielen als Vereinstrainer den FC Bayern München. Das kündigt der Euroleague-Club zwei Tage vor Beginn der Spiele in Paris an. Der übliche Willkommensgruß in den Sozialen Medien zeigt Herbert im Anzug und mit einem Kästchen in der Hand. Das Bundesverdienstkreuz darin haben die Bayern durch ihr Logo ersetzt. Über Geschmack lässt sich sehr wohl streiten. Und dazu diskutiert die Basketball-Community eine „Lex Bavaria“. Die Basketball-Bundesliga kippt recht kurzfristig eine erst im Mai geschaffene Regel, wonach ein Bundestrainer erst nach einer Karenzzeit wieder Vereinstrainer werden darf. Es ist nicht das erste Mal, dass die Liga eine Regel zugunsten ihrer Zugpferde aus Berlin und/oder München aufweicht.