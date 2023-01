Baskets international : Gruppengegner der Telekom Baskets stehen fest: Manresa, Istanbul, Vilnius

Bonn Die Champions-League-Gruppe der Telekom Baskets ist komplett: Der Weg führt die Mannschaft von Tuomas Iisalo nach Litauen, Spanien und in die Türkei. „Eine große Herausforderung“, findet der Baskets-Cheftrainer.

Um 19.30 UHr lief für die Baskets noch alles nach Wunsch: Ostende führte bei Bahcesehir Istanbul, Rytas Vilnius gegen Paok Saloniki. Zumindest ein Ziel der Europa-Reise hätten die Bonner mit dem Bus erreichen können. Doch Die Belgier kassierten in den Schlusssekunden der entscheidenden Play-In-Partie in der Türkei den Ausgleich und mussten sich in der Overtime geschlagen geben. Damit steht fest: Zur Bonner Champions-League-Gruppe J in der Runde der Top16 gesellen sich nach Baxi Manresa – aus der Nähe von Barcelona – über die Qualifikationsserien noch Rytas Vilnius aus Litauen und der Uni-Club aus der türkischen Metropole.