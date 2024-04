Baskets im Kampf um die Playoffs Harald Frey führt die Telekom Baskets Bonn zum Sieg

Bevor es nach dem kurzen Aufwärmen in die zweite Hälfte ging, holte Teamkapitän Chris Sengfelder die Bonner noch einmal zusammen und schwor sie auf den Rest der Partie ein. Zunächst allerdings gab es einen kleinen Dämpfer: Das dritte Foul von Frey. Das war ein wenig früh, für den für diese Partie offensichtlich so wichtigen Norweger. Er musste raus – und die Fünf auf dem Feld gerieten in Schwierigkeiten. Dennoch hielt der Vorsprung relativ stabil.