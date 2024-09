Schon angemeldet? Hier sind Baskets-Experten gefragt

Der Bonner Rekordspieler international ist gefragt. Oder der Baskets-Fiesling aus einem aktuellen Netflix-Film. Aber auch die Farbe des Alten Bonner Rathauses oder die Ehefrau von NBA-Enfant-Terrible Dennis Rodman. In dieser Saison veranstalten wir von der GA-Sportredaktion ein Baskets-Quiz im Stile der beliebten Kneipen-Quizze. Jeder kann mitmachen, niemand muss alles wissen. Denn gespielt wird in Gruppen, die ausgelost werden, und denen die Spieler ihr Wissen zusammenwerfen. Wer also Lust auf Austausch mit anderen Baskets-Fans hat und ein bisschen in der älteren und jüngeren Vergangenheit aber auch in der aktuellen Saison schwelgen, tippen, schätzen, knobeln mag – der ist hier richtig.