Basketball-Bundesliga : Jeremy Morgan führt Telekom Baskets zum 94:85-Sieg gegen Göttingen

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben am Samstag die BG Göttingen mit 94:85 besiegt. Dabei profitierten die Bonner von einem starken Auftaktviertel. Mit dem Sieg bleiben die Baskets in der Bundesliga ungeschlagen.

Karsten Tadda gab noch ein Sieger-Interview, da feierten die Telekom Baskets schon Zachary Ensminger. Der jüngste im Bonner Team hatte nach Spielende des 94:85 (31:20, 17:15, 20:24, 26:26)-Erfolgs gegen die BG Göttingen nachträglich für seine Leistungen in der vergangenen Saison die Auszeichnung zum Newcomer des Jahres in der zweiten Liga ProA und einen goldenen Ball erhalten. Auch wenn er nur wenige Minuten gespielt hatte nach seiner Viruserkrankung, war er derjenige, der im Mittelpunkt stand.

Eigentlich hätte dieses Mal Morgan die Aufmerksamkeit gehören müssen, doch der mannschaftsdienliche US-Amerikaner hatte ganz offensichtlich kein Problem damit, sie an Ensminger abzutreten. Oft ist das, was Morgan spielt im Windschatten des bisher so dominanten Shorts ein wenig unter dem Radar, doch in der Partie gegen Göttingen konnte jeder sehen, warum er Iisalos Wunschverpflichtung und im vergangenen Sommer dann auch -verlängerung war. Er führte das Bonner Team durch schwierige Phasen, die es gab, obwohl die Gäste nur beim 2:0 ein einziges Mal geführt hatten.