Coach Iisalo will Ausfall intern kompensieren : Jeremy Morgan könnte den Telekom Baskets Monate fehlen

Bonn Die Verletzung von Jeremy Morgan ist deutlich schlimmer, als zunächst geahnt. Der Forward der Telekom Baskets Bonn könnte monatelang ausfallen.

Die Zuschauer im ausverkauften Telekom Dome hatten schon kein gutes Gefühl, als Jeremy Morgan aus der Halle geführt wurde. Das Gesicht schmerzverzerrt, den rechten Arm leicht gebeugt am Körper herunterhängend, ließ sich Morgan von Physio Bogdan Suciu in die Katakomben und anschließend gleich ins Krankenhaus bringen. Zuvor war der Flügelspieler der Telekom Baskets Bonn im Spiel gegen die Niners Chemnitz gestürzt und mit dem Kopf gegen die Korbanlage geknallt.

Die erste Meldung aus dem Hospital klang dann zunächst positiv. Alles halb so schlimm, Morgan gehe es den Umständen entsprechend gut, hieß es. Selbst am Tag nach dem Spiel war „nur“ die Rede von einer leichten Prellung der Halswirbelsäule. Allerdings stand noch eine Untersuchung im MRT an. Und die zeigte dann eine deutlich schlimmere Verletzung. Eine, die den zuletzt so überragenden Amerikaner wohl für Monate auf Eis legt.