Telekom Baskets Bonn Jeremy Morgan muss sich noch gedulden

Jetzt erklärte Baskets-Cheftrainer Tuomas Iisalo auf Anfrage: „Jeremy ist sehr motiviert und arbeitet sehr gut, aber natürlich ist er auch ein bisschen frustriert, dass es nicht schneller geht. Er will möglichst bald wieder mitspielen. Aber es läuft weiter alles nach Plan.“ Dazu steht in drei Wochen eine weitere Untersuchung an. „Dann werden wir mehr wissen. Wenn es dann grünes Licht von den Ärzten gibt, kann er wieder ins Basketball-Training einsteigen.“