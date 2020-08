Teilnahme an Corona-Demo : Telekom Baskets entlassen Joshiko Saibou fristlos

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben ihren Spieler Joshiko Saibou fristlos entlassen. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Saibou war in den vergangenen Wochen als Anhänger von Verschwörungstheorien aufgefallen. Auch Yorman Polas Bartolo kehrt nicht mehr nach Bonn zurück.

Wie immer bei schwerwiegenden Entscheidungen haben sich die Telekom Baskets genügend Zeit gelassen, die Angelegenheit zu überdenken. Aber in diesem Fall gab es wohl kaum eine andere Lösungsmöglichkeit:

Die Telekom Baskets Bonn haben ihrem Spieler Joshiko Saibou fristlos gekündigt. Nachdem Saibou im Verlauf der Corona-Krise immer wieder mit kruden Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam gemacht hatte, die er und seine Lebensgefährtin Alexandra Wester in ihren Social-Media-Kanälen verbreiteten, brachte Saibou dann am Wochenende das Fass zum Überlaufen. Das Paar nahm an der „Tag der Freiheit“-Großdemonstration in Berlin teil und praktizierte dort ohne Mund-Nasen-Schutz seine Haltung gegen die Corona-Regeln. Auch das dokumentierten Saibou und die Weitspringerin vom ASV Köln via Instagram.

Für die Baskets der Zeitpunkt zu handeln. Saibou wird das Bonner Trikot nicht mehr tragen. Wolfgang Wiedlich, Geschäftsführer der BonBas GmbH, begründete die Entscheidung mit „Verstößen gegen Vorgaben des laufenden Arbeitsvertrags als Profisportler“. Wiedlich: „Die Vereine der BBL arbeiten gerade akribisch an Hygienekonzepten für die Zuschauer in der nächsten Saison und an speziellen Arbeitsschutzrichtlinien für die Aktiven. Deshalb können wir ein permanentes Infektionsrisiko, wie es der Spieler Saibou darstellt, weder gegenüber seinen Arbeitskollegen in unserem Team noch gegenüber anderen BBL-Teams im Wettkampf verantworten.“ Saibou war vor der vergangenen Saison zusammen mit dem später gescheiterten Trainer Thomas Päch aus Berlin gekommen, aber weit hinter den Erwartungen zurück geblieben. Sein Vertrag lief noch eine weitere Saison.

