Baskets empfangen Braunschweig Kein Grund nachzulassen

Ganz so einfach ist das nach einer magischen Nacht wie der gegen den deutschen Meister sicherlich nicht. Erst recht, wenn mit den Löwen Braunschweig nur ein Abstiegskandidat wartet. Gerade erst die Kür mit Bravour und drei Sternchen zelebriert, da steht nun am Samstag (18 Uhr, Magentasport) im Telekom Dome die Pflicht gegen den Tabellen-Sechszehnten an. Ein Motivationsloch bei seinen Spielern nach dem Alba-Erfolg sieht der Bonner Headcoach aber in keinster Weise. „Wir haben es bisher immer sehr gut hinbekommen, nach einem großen Spiel gegen ein Topteam auch in der nächsten Partie voll fokussiert zu sein“, sagt der Finne. Das beste Beispiel dafür sei der Auftritt der Baskets gegen Bayreuth gewesen. Vier Tage nach dem Sieg gegen Strasbourg und dem hochemotionalen Einzug ins Final4 der Champions League mussten die Bonner gegen das Tabellenschlusslicht antreten – und gingen so konzentriert zur Sache, dass die Bayreuther gerade einmal 42 Punkte erzielten. Nie zuvor hatten die Baskets in der Bundesliga so wenige Gegenpunkte kassiert.