Basketball-Bundesliga Konstant ist bei den Baskets derzeit nur die Inkonstanz

Die erste Halbzeit ein kleines Feuerwerk, die zweite Halbzeit – verpufft. Und so saß Roel Moors nach dem 86:71-Erfolg gegen Rio Breogan in der Pressekonferenz, war Tabellenführer in Gruppe F und trotzdem unzufrieden. Der Grund des Ärgers etabliert sich so langsam ein wenig bei den Telekom Baskets Bonn: Es fehlt die Konstanz. Insofern war diese Partie in der „Champions Night“, in der die Baskets feierlich ihr Banner für den Champions-League-Sieg 2023 an die Hallendecke vor der Stehtribüne zogen, Pars pro Toto für die noch junge Saison.