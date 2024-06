Center bleibt bis 2026 Lars Thiemann verlängert bei den Telekom Baskets

„Lars ist in der vergangenen Saison erst spät zum Team gestoßen und konnte im Training sowie in seinen ersten Spieleinsätzen schon sein Potenzial zeigen“, sagt Baskets-Headcoach Roel Moors. „Wir denken, dass er mit einer richtigen Saisonvorbereitung weitere gute Schritte in seiner Entwicklung gehen kann. Er passt charakterlich gut in das Team, das wir bauen wollen, und ergänzt sich gut mit Thomas Kennedy auf der Centerposition.“