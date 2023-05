Telekom Baskets Bonn gegen Hapoel Jerusalem Hier wird das Champions-League-Finale live und kostenlos übertragen

Die Telekom Baskets Bonn können sich am Sonntagabend zum Sieger der Champions-League krönen. Dafür müssen sie Hapoel Jerusalem schlagen (Anpfiff 20 Uhr). Nach dem Sieg gegen Unicaja Málaga im Final Four am Freitagabend ist bei den Bonnern jetzt auch der ganz große Triumph zum Greifen nahe. Das Spiel wird kostenlos von Sportbild online im Stream gezeigt. Als Service ist der Youtube-Stream hier im Text eingebunden.