Wechsel von Crailsheim nach Bonn : Marko Stankovic verstärkt das Trainer-Team der Telekom Baskets

Bonn Marko Stankovic wird neuer Co-Trainer der Telekom Baskets Bonn. Der 38-jährige Serbe wechselt von den Hakro Merlins Crailsheim auf den Hardtberg und unterstützt künftig neben Adrian Kovacs Chefcoach Tuomas Iisalo.

„Marko war eine leichte Wahl für uns. Wir haben in Crailsheim bereits vier Jahre zusammengearbeitet, und ich habe großes Vertrauen in ihn als Trainer, aber auch als Person“, sagte Cheftrainer Tuomas Iisalo. „Wir betrachten Basketball in einer ähnlichen Art und Weise, und ich weiß, dass Marko diese Ideen auch auf das Spielfeld übertragen kann. In seiner letzten Saison in Crailsheim hat er auch Erfahrungen im internationalen Wettbewerb gesammelt, was für uns in der kommenden Saison sehr wertvoll sein wird.“ Für Iisalo sei Stankovic der Wunschkandidat für die Position gewesen.