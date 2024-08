Baskets-Medizincheck Der Doc mit dem Baskets-Virus

„Tut das weh?“, fragt Michael Volkmer und bewegt vorsichtig Hüfte und Rücken des vor ihm stehenden Athleten. „Nein, es kitzelt“, sagt Darius McGhee. Alle lachen. Die Stimmung ist gelöst. So, wie der Teamarzt der Telekom Baskets das haben möchte. Schließlich ist er eine der ersten Stationen der Spieler, von denen einige ganz neu und vielleicht auch zum ersten Mal in Europa oder gar außerhalb der USA sind. Mancher ist nervös, das will der Arzt den Spielern nehmen.