Nach Viertelfinaleinzug der Telekom Baskets „Das sah so aus, wie es aussehen soll“

Liefert ein Team (hier: die Telekom Baskets Bonn) eine besonders schlechte Leistung ab, so fordern Verantwortliche (hier: Cheftrainer Roel Moors und Sportchef Savo Milovic) im nächsten Spiel „eine Reaktion“ der Mannschaft. Was gemeint ist: Die Mannschaft soll zeigen, dass sie es besser kann. Das erfolgte in besagtem Fall und bescherte den Telekom Baskets nach einem überzeugenden 89:74-Erfolg gegen JDA Dijon ein Ticket fürs Viertelfinale und Moors nach ein paar schlaflosen wieder eine ruhigere Nacht.