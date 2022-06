Deane Williams : Neuer Flügelspieler für die Telekom Baskets Bonn

Deane Williams wechselt nach Bonn. Foto: Baskets/baskets

Bonn Die Telekom Baskets Bonn haben mit Deane Williams einen neuen Flügelspieler verpflichtet. Zuletzt spielte er für Saint Quentin Phoenix - bei Baskets-Fans kein unbekannter Verein. Ein anderer verlässt dagegen die Baskets.

Eine britisch-französische Verpflichtung vermelden die Telekom Baskets Bonn. Der 25-jährige Forward Deane Williams wechselt vom französischen Zweitligisten Saint Quentin Phoenix an den Rhein. Saint Quentin Phoenix? Da war doch was… Richtig: Es ist der Verein, von dem auch Parker Jackson-Cartwright nach Bonn kam. Der spätere Bonner MVP hatte zuvor in England gespielt, Williams ist Brite, er unterschreibt einen Jahresvertrag.

„Deane ist ultra-athletisch und hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Mit seinem Wurf und seiner Sprungkraft schafft er Platz für seine Mitspieler, kann aber auch selbst den offenen Mann finden“, beschreibt Baskets-Headcoach Tuomas Iisalo die Offensiv-Qualitäten des 2,03 Meter großen Neuzugangs. Für Saint Quentin erzielte Williams durchschnittlich 11,7 Punkte und sicherte sich 5,5 Rebounds – 1,4 davon am offensiven Brett. Dabei traf er gut 60 Prozent seiner Zweier- sowie 39 Prozent seiner Dreierversuche und verteilte einen Assist pro Spiel. Aufgrund seiner Größe und Athletik könne er zudem viel Raum in der Verteidigung abdecken, so Iisalo, was auch seine zuletzt 1,0 Steals und 1,2 Blocks pro Spiel unterstreichen.

Der 25-Jährige sei außerdem „ein smarter Spieler, der sich durch harte Arbeit weiter verbessern will“, sagt Iisalo und fügt an: „Das sind wichtige Qualitäten. Er weiß, dass er bei uns einen großen Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Daher freue ich mich darauf, ihn bald bei uns in Aktion zu sehen!“ Es sind die Qualitäten, mit denen man sich für Iisalo-Teams empfiehlt.

Von 2018 bis 2020 Jahre spielte der im englischen Bristol geborene Williams für den neunfachen isländischen Meister Keflavik. Williams freut sich auf seinen nächsten Karriereschritt: „Ich kann es kaum erwarten, nach Bonn zu kommen und das Team, die Mitarbeiter und Fans kennenzulernen“, sagt er. „Für die Baskets zu spielen, ist eine große Ehre. Die vergangene Bonner Saison hat mich begeistert und dazu inspiriert, in der Sommerpause sehr hart an mir zu arbeiten, um bei meiner Ankunft in Topform zu sein.“