Spielerportrait Chemnitz-Basketballer Kevin Yebos 53 steht für Bonn

Kevin Yebo ist seinen Weg gegangen. Keinen einfachen Weg. Einen, der einige Gabelungen hatte, an denen der 27-Jährige die Möglichkeit hatte, richtig oder falsch abzubiegen. Doch die falschen Wege brachten ihn zurück in die Spur. Am Freitagabend (20 Uhr) ist der gegenwärtig wohl beste deutsche Center der Basketball-Bundesliga mit den Chemnitz Niners zu Gast bei den Telekom Baskets. Am Vorabend besucht ihn sein Bruder im Mannschaftshotel. „Er schneidet mir noch die Haare, schließlich will ich ordentlich aussehen“, sagt Yebo, für den es kein Spiel ist wie jedes andere – es ist das Spiel in seiner Heimatstadt. Verwandte und Freunde haben sich angekündigt.