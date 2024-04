Telekom Baskets im Kampf um die Playoffs Ohne Frey fehlt den Baskets die taktische Ordnung

Angesichts der Fülle dessen, was Roel Moors zu kritisieren hatte, war seine Mannschaft beim Tabellenzweiten sehr lange ordentlich im Spiel gewesen. Kurz vor Beginn des Schlussviertels in Chemnitz hatte der Rückstand der Telekom Baskets lediglich drei Punkte betragen (49:52), nach 34 Minuten waren es acht (55:63), doch dann ging es dahin. Am Ende kassierten die Bonner eine 66:80 (15:16, 18:21, 18:20, 15:23) -Niederlage – und eine amtliche Kabinenpredigt ihres Trainers.