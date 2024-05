Playoff-Start Telekom Baskets gehen bei Alba Berlin unter

Der erste Versuch ist gescheitert. Am Ende sogar äußerst deutlich. Die Telekom Baskets Bonn haben das erste Spiel in der Playoff-Viertelfinalserie gegen Alba Berlin mit 68:94 (14:17, 17:24, 20:27, 17:26) verloren und liegen entsprechend in der Best-of-Three-Serie mit 0:1 hinten. In der Uber Arena in Berlin war der elffache deutsche Meister aus der Hauptstadt vor allem in der zweiten Halbzeit letztlich deutlich überlegen.