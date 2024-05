86:93 gegen Alba Berlin Telekom Baskets sind aus den Playoffs ausgeschieden

Wie schon am Montag hatten die Telekom Baskets Bonn mit Alba Berlin voll mitgehalten. Doch am Ende sollte es wieder nicht sein. Die 86:93 (20:20, 21:20, 27:28, 18:25)-Niederlage war die dritte in der Playoff-Serie gegen den elfmaligen deutschen Meister. Die Saison der Baskets ist damit zu Ende, Alba zieht ins Halbfinale ein.