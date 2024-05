Riesen Ludwigsburg Viel Physis, wenig Zielwasser

Die Zahlen sprechen eigentlich eine klare Sprache. 80:79, 91:86, 80:75, 85:81, 87:60 – 5:0 lautet die eindeutige Siegbilanz der Telekom Baskets Bonn in dieser Saison gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, erspielt in zwei Bundesliga-Partien, zwei Champions-League-Duellen und einem Pokalfight. Nun treffen die beiden Clubs am Dienstag in den Play-Ins erneut aufeinander, zum sechsten Mal in dieser Spielzeit.