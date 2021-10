Basketball-Bundesliga : Telekom Baskets verlieren knapp in Ludwigsburg

Leon Kratzer verlor mit den Baskets knapp bei den Riesen Ludwigsburg. Foto: Jörn Wolter / wolterfoto.de

Bonn Die Telekom Baskets haben ihr Auswärtsspiel gegen die Riesen Ludwigsburg knapp verloren. Obwohl die Baskets die Schwaben zwischenzeitlich fast in die Knie zwingen konnten, müssen sie ohne zwei Punkte wieder nach Hause fahren.

Die Telekom Baskets haben die Herausforderung, zwei Punkte bei den heimstarken Riesen Ludwigsburg einzufahren, knapp verpasst. Das Team von Cheftrainer Tuomas Iisalo verlor bei den Schwaben mit 86:91. Für die Baskets starteten Parker Jackson-Cartwright, Karsten Tadda, Jeremy Morgan, Justin Gorham und Leon Kratzer in die Partie. Für Kapitän Tadda bedeutete schon sein Einsatz einen kleinen persönlichen Erfolg, da er mit nun 512 BBL-Spielen auf Rang vier der ewigen Bestenliste vorrückte. Beide Teams starten mit einigem Sand im Getriebe in die Partie, nach einem Dreier von Jeremy Morgan zum 9:4 nahm Ludwigsburgs Trainer John Patrick seine erste Auszeit.

Bei den Hausherren fand in der Folge Jonah Radebaugh seinen Rhythmus und traf ebenfalls aus der Distanz zum 14:13 (8.). Die Baskets zeigten in der Offensive immer wieder gutes Zusammenspiel, leisteten sich aber allein im ersten Viertel sechs Ballverluste. Weil auch die Riesen noch nicht richtig ins Rollen kamen, blieb das Spiel ausgeglichen, keiner Mannschaft gelang es, sich eine komfortable Führung zu erarbeiten. Nach schnellem Angriff über Jackson-Cartwright und Tadda dunkte Gorham zum 28:23 (13.) aus Bonner Sicht, die Folge war die nächste Auszeit von Patrick. Die zeigte erneut Wirkung bei seinem Team: Ludwigsburg machte den Rückstand wett und ging – begünstigt durch einige weitere Ballverluste der Baskets – mit einer 40:38-Führung in die Halbzeitpause.

Was beide Teams im ersten Viertel hatten liegenlassen, wollten sie offenbar nach der Pause offensiv nachholen. Ludwigsburg drückte insbesondere in Person des starken Radebaugh aufs Gaspedal, Bonn hatte Mühe, die Riesen nicht enteilen zu lassen. Rawle Alkins schraubte die Führung der Gastgeber per Dreier auf zehn Punkte (58:48, 25.), was Baskets-Coach Iisalo zur Auszeit veranlasste. Das Momentum blieb dennoch aufseiten Ludwigsburgs. Nach einem weiteren Dreier von Jordan Hulls beförderte Michael Kessens den Ex-Bonner Jonas Wohlfarth-Bottermann unsanft zu Boden und kassierte dafür ein unsportliches Foul.

Es war dann Jackson-Cartwright, der das taumelnde Bonner Team wieder auf Kurs brachte: Zwei erfolgreiche Distanzwürfe des Spielmachers zum 57:65 (27.) wirkten wie ein Weckruf für die Gäste, die die Führung der Riesen durch einen 13:0-Lauf schmelzen ließen. An der Freiwurflinie erzielte Jackson-Cartwright zum Ende des dritten Durchgangs den 68:68-Ausgleich.